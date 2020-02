Sanremo 2020, la RAI chiude il caso Junior Cally ed aspetta Zucchero e CR7

A ormai pochissime ore dal via ufficiale di Sanremo 2020, l'amministratore delegato della TV di Stato, Fabrizio Salini, ha ufficialmente chiuso qualsiasi polemica intorno al Festival. Il massimo dirigente infatti ha messo la parola fine sul caso Junior Cally, e nel frattempo ha annunciato l'arrivo in Liguria di Zucchero.

In una lettera aperta alle 29 deputate capeggiate da Laura Boldrini che avevano espresso perplessità intorno alla partecipazione di Junior Cally a Sanremo 2020, Salini ha sottolineato che la RAI è e sarà in prima linea per la parità di genere.

L'ad ha spiegato che "violenza, sessismo e misoginia restano inaccettabili e sarebbero stati immediata ragione di non ammissione" di Junior Cally tra i big di Sanremo, ma "la canzone in gara non si presta a queste contestazioni". Salini svela anche che "ci siamo interrogati su come affrontare il problema, mettendo insieme il Regolamento della competizione e valutazioni di altro tipo: abbiamo pensato che il nostro dovere fosse tenere la valutazione delle proposte artistiche entro il perimetro della competizione canora di quest'anno. In ogni caso l'ampio dibattito di questi giorni rappresenta un'opportunità che la Rai deve saper utilizzare per migliorare il suo dialogo con il pubblico di tutte le generazioni con l'obiettivo di includere e non escludere".

Nel frattempo, è stato annunciato che Zucchero sarà tra gli ospiti di Sanremo: il cantante salirà sul palco dell'Ariston nella serata di mercoledì.

L'Ariston durante le cinque serate il teatro sarà blindato: c'è attesa per la presenza di Valentino Rossi e Cristiano Ronaldo, che potrebbero essere in platea per supportare le rispettive fidanzate, entrambe tra le presentatrici che affiancheranno Amadeus.