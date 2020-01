Sanremo 2020, la RAI: 'Intervento di Rula Jebreal non sarà politico'

La presenza di Rula Jebreal a Sanremo 2020 continua ad essere oggetto di discussioni e polemiche, nonostante negli ultimi giorni l'attenzione si sia spostata verso Amadeus e la conferenza stampa tanto criticata da molti.

Alcuni deputati hanno presentato un'interrogazione parlamentare alla Commissione di Vigilanza RAI in cui hanno chiesto lumi sulla presenza della Jebreal.

In risposta a Daniela Santanchè e Federico Mollicone di Fratelli d'Italia, la TV di Stato di Viale Mazzini ha osservato che "lo scopo generale delle scelte relative alla presenza femminile all'Ariston è la diversa provenienza delle 10 donne che accompagneranno Amadeus nelle serate del Festival e quindi la loro capacita' di raccontare l'universo femminile da punti di vista differenti". La RAI osserva infatti che, "come lo stesso direttore artistico Amadeus ha spiegato ai media, la scelta di avere 10 donne sul palco, due diverse a sera, è stato 'un modo per mettere la donna al centro della manifestazione, non per farne solo coreografia".

Dall'interrogazione parlamentare è emerso che l'intervento di Rula Jebreal sarà completamente slegato dalla politica, e "la scelta è stata fatta con l'obiettivo di introdurre anche uno sguardo internazionale sulla situazione femminile, essendo la giornalista la perfetta summa della società globale in cui viviamo: è palestinese con cittadinanza israeliana, naturalizzata italiana e ora vive a New York".

Nessuna parola sul compenso riconosciuto alla Jebreal, che "sarà nell'ordine di grandezza dei valori di analoghe prestazioni".

Proprio il compenso potrebbe portare al forfait di Georgina Rodriguez da Sanremo 2020: alcune indiscrezioni sostengono che la modella e compagna di Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto 100mila Euro, troppi rispetto a quanto stanziato dalla RAI.