Sanremo 2020, la RAI dice no a Rula Jebreal: 'Niente politica all'Ariston'

Contrariamente a quanto ipotizzato nelle passate settimane, Rula Jebreal non sarà a Sanremo 2020. La decisione sarebbe stata comunicata dai vertici della televisione di Stato ad Amadeus nelle scorse ore, ed è stata riportata quest'oggi da Repubblica.

Secondo quanto riferito da popolare quotidiano, a pesare sarebbero state le pesanti polemiche che hanno accompagnato le notizie negli scorsi giorni. I dirigenti della RAI hanno preferito non formalizzare il contrasto con la giornalista palestinese ed avrebbero invitato Amadeus a "lasciar perdere" in quanto il Festival si sarebbe "trasformato in un luogo per fare politica".

La questione però sarà portata in Commissione Vigilanza Rai. Davide Faraone di Italia Viva infatti ha diramato una dura nota sulla questione : "dieci donne a Sanremo2020 ma non Rula Jebreal. Nessuno spazio ad una nuova italiana di successo. Nella narrazione sovranista stona e anche parecchio. La Rai, la tv pubblica, si piega al diktat di Salvini. Credo sia semplicemente vergognoso. Ho deciso di portare il caso in vigilanza Rai ed intanto denuncio pubblicamente un'autentica discriminazione di Stato. Non possiamo stare zitti".

Dello stesso avviso anche l'ex Ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli: "leggo con sgomento che, nonostante anche il conduttore e direttore artistico della kermesse canora Amadeus si fosse detto entusiasta dell'iniziativa e fossero già da tempo partite le trattative con l'ex First Lady, inspiegabilmente tutto si sarebbe fermato. Chi ha posto il veto? La Rai cosa ha da dire?".

Tramontata a questo punto anche l'idea di vedere Michelle Obama a Sanremo 2020, ma la questione sembra tutt'altro che chiusa.