Sanremo 2020, la RAI toglie il velo dalla scenografia del Festival

A poche settimane dal via ufficiale del Festival di Sanremo 2020, la RAI attraverso un comunicato stampa ha presentato la spettacolare scenografia disegnata da Gaetano Castelli per la 70esima edizione della kermesse musicale più popolare del nostro paese.

"La mia scelta è stata quella di eliminare completamente le automazioni, sostituendole con elementi scenografici volumetrici progettati in modo da dilatare lo spazio scenico e acquisire la maggiore profondità possibile. E in questo spazio faccio ‘danzare’ la luce” afferma Castelli, che torna a collaborare con il Festival per la diciottesima volta, ad 8 anni dall'ultima partecipazione.

Non mancano gli elementi tradizionali che hanno reso Sanremo riconoscibile in tutto il mondo: c'è ovviamente la scala, che non è stata eliminata ma ridotta, mentre l'orchestra è stata riportata sui lati del palco ("nel golfo mistico").

Come osservato dalla RAI, si tratta di un omaggio al passato ammiccando a Broadway ma guardando al futuro. E proprio in quest'ottica Castelli ha lavorato per integrare gli elementi scenografici, apparati video e luci.

“I principali, i fondali e le quinte contengono, all'interno, apparati video e sceno-luminosi che, per la prima volta, sono completamente integrati con le luci del direttore della fotografia Mario Catapano. La scena acquista dinamismo grazie alle sue forme sinuose, agli accorgimenti prospettici e alla sincronia con il ritmo musicale di tutti gli effetti luminosi e grafici, personalizzati per ogni artista e sottolineati dal dinamismo della ripresa firmata da Stefano Vicario” spiega lo scenografo.

Nella giornata di ieri è anche arrivata la conferma della presenza di Georgina Rodriguez a Sanremo 2020.