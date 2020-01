Sanremo 2020, reunion a sorpresa per i Ricchi e Poveri. Amadeus festeggia

Sanremo 2020 è sempre più vicino e, tra una polemica e l'altra, continuano ad arrivare annunci su ospiti e puntate. Amadeus infatti ha annunciato che nella serata del 5 Febbraio saliranno sul palco dell'Ariston i Ricchi E Poveri nella formazione originale composta da Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhieina ed Angelo Sotgiu.

I quattro celebreranno i 50 anni del brano "La prima cosa bella" e la prima partecipazione al Festival, avvenuta proprio nel 1970.

"Posso anche annunciare, d’accordo con il sindaco di Sanremo, che i Ricchi e Poveri riceveranno il Premio Città di Sanremo" ha affermato Amadeus, a cui ha subito fatto eco Fiorello, che sui propri profili social ha chiesto di essere il quinto.

"Siamo qui tutti e quattro insieme per onorare l’affetto che il pubblico ci ha sempre dimostrato. Celebrare i 50 anni dal nostro primo grande successo è come ritrovarsi in famiglia dopo un lungo viaggio e rinsaldare un legame essenziale" ha commentato il gruppo in una nota stampa diffusa alle principale agenzie.

Insomma, dopo settimane di polemiche e critiche e la mancata presenza di Monica Bellucci a Sanremo 2020, il direttore artistico può finalmente consolarsi con una bella notizia. A tenere banco però c'è ancora il caso di Junior Cally e la presunta irregolarità della cover di Elettra Lamborghini. Insomma, le nubi ancora non sono del tutto lontane.