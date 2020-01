Sanremo 2020: Rula Jebreal punta a portare Michelle Obama all'Ariston?

Dopo la conferma della presenza di Rula Jebreal a Sanremo 2020, il Corriere della Sera torna sulla questione degli ospiti che prenderanno parte alla settantesima edizione del Festival della Canzone Italiana del prossimo Febbraio. Il popolare quotidiano riferisce che la giornalista intenderebbe portare all'Arisotn l'ex First Lady americana.

L'indiscrezione è stata riportata anche da Il Fatto Quotidiano, ed almeno al momento non ha trovato conferme ufficiali. Il nome è di quello importanti non solo perchè Michelle Obama è la moglie di uno dei Presidenti degli Stati Uniti più amati degli ultimi tempi, ma anche per l'importanza politica che riveste negli States, ed infatti non è un caso che il suo nome spunti ciclicamente tra i possibili candidati alla Presidenza.

Le intenzioni della giornalista sarebbero di intervistare Obama sul tema delle donne, con focus principale sulla violenza che rappresenta da sempre uno dei temi più cari alla scrittrice.

Un possibile piano b, in caso di forfait da parte di Michelle Obama, potrebbe essere Oprah Winfrey, un'altra personalità di rilievo negli USA che ha discusso della questione durante i Golden Globe 2018.

Il Corriere quest'oggi si sofferma anche sul compenso che percepirà la Jebreal, che a quanto pare andrà completamente in beneficenza alle attività di Nadia Murad, premio nobel per la pace 2018 e divenuta un'icona per gli yazidi.

Tra gli altri ospiti di Sanremo 2020 ci sarà anche Salmo, che prenderà parte alla prima serata. .