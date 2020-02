Sanremo 2020, Sabrina Salerno incanta i social: 'Sei la nostra JLo'

Una raffica di complimenti e reazioni positive sui social. Sabrina Salerno ha incantato tutti nella serata di ieri di Sanremo 2020, nonostante il piccolo "incidente" sulla scala che ha richiesto l'intervento di Amadeus a causa del tacco incastrato che le ha provocato un crampo nei minuti successivi.

La showgirl, che tornerà sul palco per la serata finale insieme a Diletta Leotta e Mara Venier, avrebbe dovuto cantare il suo brano più famoso, "Boy", ma è stato tagliato per esigenze di scaletta dalla produzione. Secondo alcuni rumor però la Salerno dovrebbe mantenere la promessa fatta ai fan e si esibirà sabato sera.

Tornando alle reazioni social, in molti hanno lodato la straordinaria forma fisica della cantante, nonostante le 50 primavere. "Sabrina Salerno sei la nostra JLo" sostengono in molti sui social network, per fare un paragone con la cantante che domenica notte si è esibita insieme a Shakira al Super Bowl.

In molti hanno anche ironizzato sull'episodio della scarpa incastrata: "Sabrina Salerno già iconica con la scarpa incastrata" twitta un utente, mentre un altro sottolinea che "a 51 anni è meglio di tante ventenne e trentenni".

Alcuni hanno fatto un confronto anche con il look di Diletta Leotta che aveva diviso durante la prima serata di Sanremo 2020, e si sono soffermati proprio sulla differenza di età tra le due. C'è chi ha preferito la conduttrice di DAZN, e chi la cantante.

Questa sera appuntamento con la terza puntata del Festival: sul palco salirà Roberto Benigni.