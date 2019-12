Sanremo 2020: Salmo sarà tra gli ospiti della prima serata

A qualche ora dalla pubblicazione della lista dei campioni in gara a Sanremo 2020, Amadeus ha confermato la lista dei big che si sfideranno alla kermesse ligure del prossimo Febbraio, ma è tutto: il presentatore ha anche diffuso nuovi dettagli sugli ospiti che lo accompagneranno nelle cinque sere.

Amadeus, ha annunciato che la prima sera ci sarà il rapper Salmo, "un personaggio incredibile e molto forte, che non deluderà gli spettatori". Il direttore artistico intende anche affiancarlo ad un personaggio che ha fatto la storia del Festival, ma non si tratterà di Madonna, dal momento che la popstar nei giorni di Sanremo 2020 sarà in tour. La scelta quindi potrebbe andare su Lady Gaga, ma è ancora presto per saperne di più.

Confermata anche la presenza fissa di Tiziano Ferro, che ci sarà in tutte e cinque le serate: "questa è la mia idea, lui ha accettato con entusiasmo. Ora si tratta di definire i contratti e io non ho il compito di firmarli, per questo c’è la Rai ma devo dire che con l’ad Salini e la direttrice di Rai 1 De Santis stiamo procedendo bene. Con la Rai è tutto un grande lavoro di squadra” ha affermato Amadeus.

Sulle "dieci donne", il direttore artistico confermato che nella rosa ci sarà anche la giornalista Rula Rebreal, nonostante le polemiche, ma "non farà un intervento politico. Chi viene a Sanremo non farà politica. Non mi interessa, io le mie idee me le tengo per me", ha dichiarato.

Campioni in gara Sanremo 2020

Marco Masini

Alberto Urso

Elettra Lamborghini

Achille Lauro

Anastasio

Bugo e Morgan

Diodato

Elodie

Enrico Nigiotti

Francesco Gabbani

Giordana Angi

Irene Grandi

Le Vibrazioni

Levante

Junior Cally

Michele Zarrillo

Paolo Jannacci

Piero Pelù

Pinguini Tattici Nucleari

Rancore

Raphael Gualazzi

Riki

Giovani in gara Sanremo 2020

Eugenio in Via Di Gioia

Fadi

Fasma

Gabriella Martinelli e Lula

Leo Gassmann

Marco Sentieri

Matteo Faustini

Tecla Insolia

Insomma, lentamente il puzzle intorno alla competizione più attesa della TV italiana si sta lentamente componendo. Chi la spunterà?