Sanremo 2020, Salvini tuona: 'Hanno già deciso chi ha vinto'

Salvini, dopo le polemiche sui cachet di Sanremo 2020, torna a parlare della 70esima edizione del Festival della Musica Italiana, che prenderà il via dopodomani. L'ex Ministro degli Interni in una diretta Facebook dall'Emilia ha lanciato un'indiscrezione clamorosa: la direzione artistica avrebbe già deciso il vincitore.

"A Sanremo hanno già deciso chi vincerà. Sarà un cantante di sinistra politicamente corretto " ha affermato il capo della Lega, probabilmente riferendosi alle polemiche dello scorso anno quando a vincere fu Mahmood,.

Salvini è anche tornato sul caso Junior Cally, che è stato oggetto di non poche polemiche nelle ultime settimane: "in una settimana in cui 5 donne sono state uccise da bestie, vermi infami, si mette un microfono in mano a qualcuno che nei suoi testi ha inneggiato alla violenza contro le donne. Da italiano dico che schifo, guardatevelo voi il festival. Non è il mio Sanremo se devo guardare con mio figlio un festival con uno che canta e parla delle donne come tr... da picchiare. Mi spiace solo che ci siano i soldi degli italiani per vedere certe schifezze. Comunque dalla settimana prossima tutti più belli, ricchi e famosi perché c'è il Festival..." è il durissimo attacco del Senatore, che getta benzina sul fuoco in vista di un'edizione del Festival che si preannuncia infuocata.

Tornando sulla questione dei cachet, Tiziano Ferro fa ha annunciato che devolverà il suo compenso di Sanremo 2020 in beneficenza.