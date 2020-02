Sanremo 2020: scaletta ed ospiti della quarta serata. Torna Fiorello, c'è Dua Lipa

Dopo la terza puntata da record di Sanremo 2020, questa sera si torna nuovamente sul palco del Teatro Ariston con il penultimo episodio della 70esima edizione della kermesse musicale. Come di consueto, facciamo il punto sugli ospiti e la scaletta della quarta serata.

Ospiti quarta puntata Sanremo 2020

Ad affiancare Amadeus nella quarta serata del Festival ci saranno Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Valentino Rossi che potrebbe essere in platea come fatto ieri sera da Cristiano Ronaldo, protagonista anche di alcuni sketch con il presentatore.

Ci sarà anche il ritorno di Fiorello, dopo la pausa di ieri e le recenti polemiche con Tiziano Ferro che secondo alcuni rumor l'avrebbero anche portato anche a minacciare l'addio. Il cantante di latina dovrebbe anche essere protagonista di qualche esibizione, ma a riguardo ancora non sono stati diffuse informazioni.

Non mancheranno gli ospiti: per gli toccherà a Johnny Dorelli, Gianna Nannini ed il rapper Ghali, ma c'è grande attesa anche per la popstar inglese Dua Lipa.

Scaletta quarta puntata Sanremo 2020

Dopo la bella serata dei duetti, questa sera ascolteremo nuovamente tutte le 24 canzoni in gara. L'ordine ancora non è stato annunciato (bisogna aspettare la conferenza stampa in programma alle 12), ma c'è grande attesa per i favoriti alla vittoria finale di Sanremo 2020.

Sarà una serata importante per i giovani: stasera infatti si decreterà il vincitore delle Nuove Proposte.

Per quanto riguarda le modalità di votazione, i 24 big saranno votati esclusivamente dalla sala stampa, ed al termine della serata sarà annunciata una nuova classifica parziale. Il voto espresso dai giornalisti andrà ad influire anche su quella finale, che sarà annunciata domani notte.

I giovani saranno votati invece dalla giuria demoscopia, la sala stampa ed il voto e si esibiranno una sola volta. I due in finale infatti saranno riproposti tramite degli highlights.