Sanremo 2020, scoppia il caso Morgan: 'Sabotato, stasera non salgo sul palco'

Proprio mentre sembrava filare tutto liscio, con ascolti record della seconda puntata di Sanremo 2020, scoppia un nuovo caso per la kermesse musicale. Protagonista Morgan, in gara con Bugo, che ha accusato la produzione di boicottaggio ed ha diramato una lettera firmata da un avvocato.

Morgan, nella lettera inviata alle 6:26 del mattino sugli smartphone dei principali giornalisti, parla di un "calvario creato da reali ostacoli concretizzati in continue azioni di sabotaggio che porteranno alla situazione incresciosa che oggi, il giorno in cui dovrà andare in scena la cosa, non gli è stata concessa una sola prova”.

Oggetto della discussione è il duetto di questa sera: i due dovrebbero eseguire "Lontano dagli occhi" di Endrigo, ma la presenza di Morgan non è certa.

"A Morgan si chiede di andare questa sera allo sbaraglio sul palco più importante del Paese senza avere mai provato la cosa che è stata occultata e sottratta all’orchestra e consegnata in versioni manomesse, protestata per ben nove volte e ogni volta ricostruita riconsegnata riapprovata ma scomparsa o chiamata non idonea ancora prima di essere provata. Prova rimandata, direttore esautorato a cui è stato creato un danno d’immagine ed emotivo grande" è l'accusa lanciata dall'ex Bluvertigo, che chiede di poter recuperare due prove del brano, ma anche di potersi accompagnare al pianoforte e di usare il maestro Valentino Corvino come direttore d'orchestra.

Nel frattempo, nella conferenza stampa di questa mattina in cui è stato annunciato l'ordine di esibizione della terza serata di Sanremo 2020, Stefano Coletta ha spiegato che si sta facendo il possibile per dare a Morgan un'altra prova.

Amadeus dal suo canto ha sottolineato che "Morgan ha totale libertà. E' un interprete, insieme a Bugo, e deve decidere cosa cantare e come interpretarlo. Mi ha chiesto durante le prove di usare la tastiera in un certo modo ed io ho detto che avevano totale libertà di cantare la canzone che vogliono e come vogliono, perchè a giudicare è l'orchestra. Lui ha fatto le prove perchè ero presente io, poi la distribuzione del momento di prove non la faccio io, non so se aveva bisogno di più tempo".

La situazione è in divenire ed ovviamente vi terremo aggiornati.