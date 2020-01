Sanremo 2020, scoppia un nuovo caso: la cover di Elettra Lamborghini è irregolare?

Dopo l'annuncio dei primi duetti di Sanremo 2020, scoppia immediatamente un nuovo caso. Protagonista è Elettra Lamborghini, che nella terza serata dovrebbe esibirsi insieme a Myss Keta sulle note di "Non succederà più" di Claudia Mori.

La scelta della giovane Lamborghini, come osservato da molti, però, sarebbe contro il regolamento.

Durante la puntata dedicata alle cover, infatti, gli artisti dovranno riproporre le canzoni che hanno fatto la storia di Sanremo, per celebrare i 70 anni del Festival.

Tuttavia, come osservato da molti, la traccia scelta da Lamborghini è stato si portata sul palco dall'Ariston, ma non in gara. Durante l'edizione del 1982, la signora Celentano propose "Non succederà più" in qualità di ospite e come concorrente.

Probabilmente Elettra Lamborghini sarà quindi costretta a cambiare canzone, per rispettare a pieno il regolamento stilato dal direttore artistico Amadeus, ma ad oggi ancora non sono arrivate comunicazioni a riguardo.

Questo nuovo caso arriva a poche ore dal duro intervento della Commissione di Vigilanza RAI contro la partecipazione di Junior Cally a Sanremo 2020: il rapper romano è finito al centro della bufera per alcune canzoni pubblicate qualche anno fa e che secondo alcuni sarebbero offensive. Il presidente della RAI, Marcello Foa, ne ha formalmente chiesto l'esclusione ma una decisione ancora non è stata presa.