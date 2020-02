Sanremo 2020, i testimoni: tra Morgan e Bugo sputi e morsi prima della squalifica

Continua a far discutere il caso scoppiato ieri sera sul palco dell'Ariston, che ha portato alla squalifica di Morgan e Bugo da Sanremo 2020. Nelle ultime ore sono emersi ulteriori dettagli sulla lite che si è consumata nel backstage poco prima dell'esibizione, e che è sfociata nell'abbandono del cantautore di Rho.

Secondo quanto raccontato da Repubblica da alcuni testimoni, tra i due sarebbero volate parole molto grosse, al punto che si parla di "morsi e sputi". Lo scontro si è consumato nel triangolo di strade che collega l'Ariston con l'Hotel Globo, dove alloggiano gli artisti, ed il Palafiori. L'amministratore delegato di RAI, Salini, avrebbe aspettato fino alle 4 di stanotte l'arrivo di Morgan per chiedere lumi su quanto successo, ma l'ex giudice di X-Factor non si è palesato.

Alcuni testimoni raccontano che prima della terza puntata i due "hanno litigato come cane e gatto per tutto il tempo delle prove. Morgan voleva fare tutto, scrivere le partiture, dirigere l'orchestra, suonare il piano e cantare. Tutto. Bugo era perplesso, ma alla fine Morgan si è imposto". Dopo la lettera in cui Morgan ha parlato di sabotaggio e minacciato di non salire sul palco di Sanremo 2020 nella serata delle cover, i rapporti tra i due sarebbero diventati ancora più tesi, complice anche l'esibizione non in linea con le aspettative. E' qui che si è consumato un altro diverbio tra i due, che ha portato Morgan ad accusare il collega di irriconoscenza.

Ed ieri sera è accaduto quello che tutto il mondo ha avuto modo di vedere. I testimoni raccontano che tutto è successo in fretta, e "pochi secondi prima di entrare in scena. Morgan ha spiegato a Bugo che aveva intenzione di cambiare il testo. Bugo non aveva idea di che cosa avrebbe cantato quell'altro ma era evidentemente contrario. Gli ha detto di no, che non avrebbe dovuto nemmeno provarci. Morgan si è avvicinato minaccioso, ha perso la testa. E i due hanno cominciato a spintonarsi. Era un corpo a corpo violento, si insultavano. Si sentivano le parolacce: pezzo di merda, stronzo. Noi eravamo preoccupati che i microfoni fossero accesi e si sentissero in diretta. Bugo ha sputato a Morgan, l'ho visto con i miei occhi, ma se ho capito bene era la reazione a un morso".

Nel momento in cui Amadeus li ha chiamati, Bugo si sarebbe rifiutato di salire sul palco ed infatti dalla scala è sceso solo Morgan, seguito poi dal collega che è stato letteralmente spinto.

Dopo la lite sul palco, raccontano i testimoni, "Morgan si è fatto dare una bottiglia d'acqua ed ha cominciato a bere. Sembrava soddisfatto e non arrabbiato", Bugo invece è stato descritto come pietrificato: "si è messo a sedere li davanti ed è rimasto immobile". A nulla sono serviti i tentativi di mediazione di Fiorello e dei tecnici che li hanno informati della squalifica.