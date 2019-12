Sanremo 2020: le vallette saranno quattro? In corsa anche Diletta Leotta

Mentre si va lentamente componendo il puzzle del Festival di Sanremo 2020, con la pubblicazione del programma per le cinque serate, ancora non si sa chi sarà la valletta che affiancherà Amadeus durante la kermesse. Scartata l'ipotesi Chiara Ferragni, che sembra aver perso terreno, Sanremo70 potrebbe proporre quattro vallette.

Secondo le indiscrezioni riportate dall'agenzia ADNKronos, infatti, il direttore artistico non esclude di puntare su quattro donne, con altrettante personalità diverse tra loro ed in grado di rendere il Festival più variegato. L'ipotesi porta ad un avvicendamento a serata, con Amadeus punto fermo e le quattro donne ad alternarsi.

In pole position ci sarebbe Diletta Leotta, la conduttrice sportiva diventata famosa sul web ed icona femminista. La Leotta già qualche anno fa ha preso parte, nelle vesti di ospite, a Sanremo, ma quest'anno per lei potrebbe essere l'occasione giusta per fare da presentatrice.

Tra le papabili c'è anche Vanessa Incontrada, molto amata dai social e chiesta a gran voce dal pubblico. A sorpresa spunta anche il nome di Emma D'Aquino, la conduttrice del TG1 che nelle ultime settimane ha fatto da spalla a Fiorello in alcuni siparietti per lanciare Viva RaiPlay.

Un'altra preferita del pubblico è invece Emma Marrone, amata già ai tempi di Amici e vincitrice qualche anno fa.

Chiaramente in finale potrebbero essere presenti tutte e quattro.