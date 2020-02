Sanremo 2020: il video della lite dietro le quinte tra Bugo e Morgan

Nonostante Sanremo 2020 sia finito da quasi due giorni, continua a tenere banco il caso Bugo-Morgan. I due, che sono stati squalificati dalla competizione a seguito dell'abbandono del palco, ieri sono stati ospiti di vari talk show. La Rai però nel frattempo ha pubblicato il video dietro le quinte della lite, prima di andare in scena.

A diffondere il filmato, che vi proponiamo come sempre in calce, DietroFestival. Come si può vedere, tra Morgan e Bugo non sono volati sputi e morsi come ipotizzato da varie testate, ma c'è stato un acceso diverbio.

Il motivo è facile da intuire ed è stato nuovamente espresso ieri da Morgan a Live - Non è la D'Urso: la performance della cover di Endrigo nella terza serata del Festival. Il cantante dei Bluvertigo infatti non ha gradito il comportamento dell'amico, reo di "non aver rispettato nulla" in quanto ha cantato tutta la traccia, a differenza di quanto concordato in precedenza.

Ad un certo punto del filmato c'è Bugo che invita Morgan ad "andare a fare un giro" e quest'ultimo, in maniera sarcastica, fa qualche riferimento al testo modificato di "Sincero" che poi abbiamo tutti ascoltato sul palco. La lite viene placata da un tecnico che li informa della chiamata di Amadeus, ma sulla scalinata inizialmente si è palesato solo Morgan, seguito poco dopo da Bugo che sarebbe andato via dall'Ariston pochi secondi dopo l'attacco della canzone.