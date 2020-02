Sanremo 2020: il video del toccante monologo di Rula Jebreal

Come di consueto, la RAI ha pubblicato sul proprio canale ufficiale YouTube i video dei momenti clou della prima serata di Sanremo 2020, andata in onda ieri sera su Rai 1. Tra questi, è stato caricato anche il filmato integrale del monologo della giornalista Rula Jebreal sul maltrattamento e la violenza sulle donne.

Il toccante discorso, che hanno visto la presentatrice davanti a due libri, uno nero ed uno bianco, può essere visualizzato attraverso il player presente in apertura.

"Domani chiedetevi come erano vestite le conduttrici di Sanremo, chiedetevi come era vestita la Jebreal. Che non si chieda mai più a una donna che è stata stuprata come era vestita lei quella notte" ha affermato la Jebreal, davanti agli occhi della figlia, che era presente tra il pubblico e non ha nascosto la commozione per le parole pronunciate dalla madre.

"Non dobbiamo più avere paura, noi donne vogliamo essere libere nello spazio e nel tempo, essere silenzio e rumore e musica" ha concluso la scrittrice palestinese, la cui presenza era stata accompagnata da non poche polemiche ma che ieri sera sembra aver convinto tutti, come confermato anche dai commenti di molti utenti e le reazioni social.

Al termine della serata, è stata diffusa la prima classifica di Sanremo 2020.