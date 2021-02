Sanremo 2021: Adriano Celentano e Roberto Benigni insieme sul palco?

A quanto pare, Amadeus punta a riportare sul palco Adriano Celentano. L'indiscrezione è stata riportata dall'agenzia di stampa ADNKronos, secondo cui la direzione artistica del Festival avrebbe contattato il Molleggiato per convincerlo a tornare sull'Ariston, a 9 anni dall'ultima volta, quando alla conduzione c'era Gianni Morando.

L'idea di Amadeus e company però va oltre la semplice presenza di Adriano Celentano (che comunque farebbe notizia già da solo). A quanto pare infatti Celentano dovrebbe condividere il palco con un altri big dello spettacolo italiano: Roberto Benigni.

La presenza dell'attore Premio Oscar non rappresenta una novità, però, dal momento che anche nelle ore passate era iniziata a circolare la notizia. Alcuni avevano avanzato l'ipotesi secondo cui Benigni potrebbe dedicare il suo intervento a Dante, nell'anno in cui si celebrano i 700 anni dalla morte del Grande Poeta. Tuttavia tale ipotesi era stata immediatamente allontanata da Lucio Presta, manager di Amadeus e di Benigni.

Per Celentano si tratterebbe di un ritorno in TV dopo la non fortunata parentesi di Adrian, la serie-evento di Mediaset che è andata in onda nel Dicembre 2019 su Canale 5 e che è stata oggetto di critiche anche molto aspre da parte della stampa specializzata ed in generale da parte dei fan.



Nel frattempo, nel weekend è stato ufficializzato che Giovanna Civitillo condurrà il Prima Festival.