Sanremo 2021, Albano polemizza sulla sua esclusione: 'Peccato, il pezzo era eccezionale'

Tra i grandi esclusi di questa edizione del Festival di Sanremo 2021 c'è Al Bano. In una recente intervista il noto cantante di Cellino San Marco ha espresso tutto il suo rammarico per questa scelta, sottolineando quanto il suo pezzo fosse innovativo.

"Si intitola Il Cellulare, l'ha scritta Despa, l'autore di Champagne. È un brano rivoluzionario, io voglio sempre spiazzare: nel 1982, nessuno si aspettava che avrei cantato Felicità, Amadeus ha detto che non era adatta a Sanremo. Lo accetto, però dico che il Festival lo conosco, ci sono stato 18 volte".

Albano ha poi aggiunto: "Peccato, la canzone è una bomba. Amo la frase sui cui gira tutto il testo: 'L'orgasmo del dolore'. Parla di due che si sono lasciati, si regalano un ultimo momento di intimità, raggiungendo l’apice del piacere e del dolore. É dedicata a tutte le coppie che hanno vissuto questa magia potentissima del dolore mischiato al piacere".

Su questo particolare Sanremo senza pubblico, il cantante ha detto: "Immedesimandomi nei cantanti che si esibiranno sul palco dell’Ariston, dico che un cantante senza pubblico a Sanremo è come se il Papa fosse costretto a dire messa senza fedeli in Vaticano. Lo chiamerei 'l'altro Sanremo'. Sanremo sappiamo tutti gli italiani come è fatto, il pubblico è parte fondamentale, ma dobbiamo piegarci alle esigenze di questo covid, stiamo soffrendo tutti nel mondo. Dai ristoratori, al turismo. E ne soffre pure Sanremo. Ci sarà senz'altro un pizzico di sofferenza, ma d'altronde non si può fare diversamente".

Intanto Amadeus ha voluto stroncare le polemiche sul PrimaFestival, sottolineando che non ha in alcun modo favorito la conduzione di sua moglie.