Sanremo 2021, Amadeus: '26 cantanti in gara tra i big'

Si inizia a parlare di Sanremo 2021, che come noto sarà condotto da Amadeus e Fiorello. Proprio il direttore artistico, nel corso della presentazione della finale di Sanremo Giovani ha annunciato la prima importante novità: i big in gara a Sanremo 2021 saranno più dello scorso anno.

Nello specifico, saranno 26, rispetto ai 24 dell'edizione vinta da Diodato.

Il conduttore ha spiegato che la scelta di incrementare il cast è legata dal fatto che "la proposta era enorme: ho ascoltato quasi 300 brani che mi sono stati inviati e rispetto ai 20 previsti, ce n'erano almeno altri 20 meritevoli. Ho avuto l'imbarazzo della scelta".

Amadeus ha anche voluto fugare sul nascere le possibili polemiche sulle quote rosa, dopo che lo scorso anno in molti avevano criticato la direzione artistica per aver dato poco spazio alle donne durante la gara. A riguardo, il padrone di casa ha spiegato che sul palco di Sanremo 2021 ci saranno in gara "10 donne".

Ovviamente non è stata data alcuna indicazione sui nomi, che probabilmente saranno svelati solo successivamente. Al momento non si sa nemmeno quando andrà in onda Sanremo 2021: in passato si era parlato del possibile slittamento a Marzo 2021, ma tutto è legato all'evoluzione della pandemia. La cosa certa è che la lite tra Bugo e Morgan è stato uno degli ultimi momenti lucidi di questo 2020 funesto.