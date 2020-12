Sanremo 2021, Amadeus: 'Achille Lauro ed Ibrahimovic ospiti fissi, Elodie co-conduttrice'

Mentre si continua a parlare della possibile presenza del pubblico a Sanremo 2021, Amadeus ha iniziato a comporre il puzzle del Festival della Canzone Italiana del prossimo anno. Il direttore artistico ha svelato le prime informazioni "ufficiali" sul programma.

Achille Lauro a quanto pare sarà il super ospite fisso in tutte le serate, come fatto da Tiziano Ferro lo scorso anno. Amadeus sarà affiancato da varie co-conduttrici, ed una di questa sarà Elodie che nell'edizione dello scorso febbraio era stata tra i campioni in gara.

L'annuncio è arrivato nel corso della presentazione ufficiale di L'Anno Che Verrà, il programma di Capodanno che andrà in onda su Rai1 il 31 Dicembre 2020. "Achille Lauro sarà ospite fisso del festival, con 5 'quadri' a cui sta già lavorando, uno per ogni serata del festival" ha affermato Amadeus, il quale poi ha annunciato che "Elodie sarà una delle presenze femminili che mi accompagnerà sul palco, in una delle serate del festival".

E' indubbio però che l'annuncio più curioso è quello che riguarda Zlatan Ibrahimovic. Il campione del Milan infatti sarà presente al Festival tutte e cinque le serate: "Zlatan Ibrahimović sarà con noi in tutte le cinque serate del festival, senza perdere neanche una partita del Milan".

Qualche giorno fa è anche stata annunciata la lista completa dei cantanti in gara a Sanremo 2021.