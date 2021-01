Sanremo 2021, Amadeus sempre più vicino all'addio: resterà direttore artistico

La vicenda relativa all'addio di Amadeus a Sanremo 2021 si arricchisce di un nuovo capitolo. Secondo quanto riportato da vari giornali, infatti, l'ex dj sarebbe vicino a lasciare la conduzione del Festival della Canzone Italia, ma dovrebbe restare come direttore artistico.

Le ragioni sono puramente tecniche: Amadeus ha infatti scelto i 26 big in gara a Sanremo 2021 ed ha già preparato le varie serate, motivo per cui non avrebbe alcun senso affidare la direzione artistica del Festival ad un'altra persona.

Ciò che resta da capire è chi prenderà il suo posto come conduttore: sarà Fiorello? Oppure la Rai punterà su qualche altra persona? Le incognite sono tante, ma a quanto pare la tensione all'Ariston sarebbe altissima dopo il tweet di questa mattina del Ministro Dario Franceschini che ha chiuso alla possibile presenza di figuranti nel pubblico.

Lo stesso Franceschini, nel frattempo, interpellato dall'ANSA ha voluto precisare: "io sono il primo a sperare che l'andamento dei contagi consenta di riaprire al più presto i teatri con le misure di sicurezza necessarie e sto lavorando per questo. Ma le regole vigenti valgono per tutti, dallo spettacolo più grande al teatro più piccolo" ha affermato.

Insomma, come ampiamente previsto, non si tratterà di un'edizione normale, a 360°.