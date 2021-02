Sanremo 2021, Amadeus coinvolge sua moglie: condurrà il Prima Festival

Giovanna Civitillo sarà coinvolta in questa nuova edizione di Sanremo, raccogliendo il testimone di Gigi e Ross al Prima Festival, il programma che introduce la kermesse canora che con molte limitazioni si svolgerà tra il 4 e il 6 marzo prossimi.

Tale informazione è stata anticipata nelle scorse ore da Davide De Maggio, dunque Giovanna Civitillo non sarà una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2021 come era stato rivelato nei giorni scorsi. Tantomeno sarà una delle inviate de La Vita in Diretta. I programmi associati allo spettacolo quest'anno non si sposteranno come solitamente accade nella città ligure per le limitazioni imposte dal CTS.

A Sanremo 2021 non ci sarà nemmeno il pubblico. Insomma si tratterà di un'edizione molto particolare che dovrà fare i conti con le regole imposte dal Covid-19. Amadeus sembrava non essere inizialmente disposto a sottostare a questo genere di limitazioni e ha minacciato più volte di abbandonare la kermesse canora.

Intanto è stata scongiurata la squalifica di Fedez e Francesca Michielin. Il rapper ha condiviso per errore un pezzo del brano sui social network ma, fortunatamente ciò non è stato ritenuto rilevante. E proprio per questo Fedez ha deciso di porgere le sue scuse alla collega portandole un vistoso mazzo di fiori.