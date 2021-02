Sanremo 2021, Amadeus conferma Ornella Vanoni: 'sarà all'Ariston'

Mentre si inizia a parlare della possibile presenza di Celentano e Benigni a Sanremo 2021, Amadeus ha confermato che sul palco dell'Ariston salirà anche Ornella Vanoni. Il direttore artistico l'ha confermato ai microfoni di ItaliaSi.

"Ornella Vanoni salirà sul palco dell'Ariston" ha dichiarato un entusiasta Amadeus, che ha anche allontanato le indiscrezioni trapelate negli scorsi giorni che lo volevano pronto a lasciare Sanremo 2021 dopo i contrasti con il CTS. "Io sono sempre stato disteso e mai nervoso, non ho mai voluto abbandonare Sanremo, c'è un lavoro che va avanti da maggio e figuriamoci se mi è passato per la testa anche solo un secondo di non fare il Festival" ha affermato Amadeus.

Per quanto riguarda le donne di Sanremo 2021, Amadeus ha comunque spiegato che intende riproporre il format dello scorso anno, ma "sarà un pò diverso. L'idea è avere una partner a sera fissa e poi l'alternanza di tante donne sul palco, ognuna con una storia diversa".

Amadeus ha anche parlato della lunghezza delle puntate, che l'anno scorso era stata oggetto di critiche da parte degli spettatori. "Saranno esattamente lunghe come l'anno scorso. Come si sa non c'è il Dopofestival che non c'è stato per molti anni, uno spazio che è stato preso proprio dal Festival. Arriveremo alle 2 di notte proprio perché ci sono 26 cantanti, i giovani, poi gli ospiti. Ma io spero siano ore godibili, soprattutto per un evento che arriva dopo tanti mesi in un cui siamo stati senza intrattenimento" ha affermato.