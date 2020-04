Sanremo 2021, per Amadeus sarà il primo dopo il Coronavirus

Si continua a discutere della prossima edizione del Festival di Sanremo: questa volta è Amadeus a rivelare se sarà il presentatore della competizione che si terrà nel 2021, nonostante l'emergenza Coronavirus.

L'edizione del 2020 è stata un grande successo di critica e pubblico, per questo non deve stupire il fatto che sono in molti a volere una seconda versione condotta di nuovo da Amadeus. Intervistato da Mara Venier durante una puntata di "Domenica In", il presentatore emiliano ha detto di essere convinto di voler partecipare di nuovo, anche a causa dell'emergenza Coronavirus: "La prima volta che te lo propongono non puoi dire di no a Sanremo. La seconda dici ci penso, ma il prossimo sarà il primo Festival dopo il coronavirus".

Sembra quindi che il conduttore sia pronto ad accettare la sfida di organizzare un evento di questo calibro nonostante le restrizioni messe in atto per affrontare la pandemia. Come avete potuto leggere nella notizia che vi abbiamo segnalato, il patron del Teatro Ariston ha comunque confermato che la 71esima edizione del Festival potrebbe essere rimandata, ma per avere una situazione più chiara dovremo aspettare ancora qualche mese. Questa intervista non è la prima volta che Amadeus dichiara di essere interessato a condurre il Festival di Sanremo, nelle prossime settimane avremo siciuramente qualche notizia ufficiale a riguardo.