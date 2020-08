Sanremo 2021, Amadeus e Fiorello indivisibili anche al mare: 'Siamo la coppia dell'estate'

Amadeus e Fiorello sono ormai una coppia indissolubile, non solo sul palco dell'Ariston ma, anche in vacanza. I due showman stanno trascorrendo insieme giorni spensierati in Sardegna in compagnia delle proprie mogli per ricaricare le batterie in vista della nuova edizione del Festival.

Entrambi sono stati riconfermati alla conduzione di Sanremo 2021 dopo il successo della scorsa edizione. Questa che andrà in onda dal 2 al 6 Marzo, si preannuncia come un'edizione piuttosto particolare su cui incomberà l'ombra della pandemia dalla quale stiamo faticosamente uscendo.

Per tale ragione i due conduttori hanno voluto condividere qualche giorno di spensieratezza al mare affermando di essere "la vera coppia dell'estate". Amadeus e Fiorello sembrano essere veramente inseparabili così come le rispettive cosorti, Giovanna Civitillo e Susanna Biondo.

I quattro posato divertiti per un servizio fotografico su Chi, diretto da Alfonso Signorini. I due presentatori si mostrano sorridenti e scherzosi mentre passeggiano insieme sul bagnasciuga. Un'altra simpatica foto mostra invece il quartetto al completo mentre fa il bagno. I sorrisi incontenibili e la particolare posa delle mani, testimoniano un clima di grande divertimento e leggerezza.

Su Sanremo che 2021 non ci sono molte notizie ancora, si vocifera che il super ospite canoro sarà Jovanotti ma, non si hanno ancora particolari certezze. Intanto dopo il successo del Festival, Massimo Ranieri e Tiziano Ferro hanno duettato nuovamente insieme per il progetto I Love My Radio.