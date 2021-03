Sanremo 2021, Amadeus furioso per lo spot della Liguria: 'Era evitabile'

Amadeus sembra non aver particolarmente gradito lo spot della Regione Liguria trasmesso durante la prima serata del Festival di Sanremo 2021. Nella clip di breve durata compare l'attore Maurizio Lastrico che sottolinea quanto la kermesse canora sia soporifera.

La battuta incriminata dello spot recita: "Tranquilla, che a Sanremo dopo la terza canzone dormono tutti". Il conduttore ha voluto sottolineare l'indelicatezza di questa frase, mandata in onda con molta leggerezza proprio nel corso del Sanremo più difficile degli ultimi anni. Il conduttore ha infatti detto un po' risentito sul palco: "Volevo dire ai creativi che non è vero che dormono tutti dopo la terza canzone" e successivamente ha rincarato la dose nel corso della conferenza stampa di presentazione della seconda serata del Festival di Sanremo.

"Battuta evitabile, un piccolo autogol. Il Festival di Sanremo è un fiore all'occhiello per la Liguria. È come dire: venite a fare il bagno nel mare della Liguria, peccato che l'acqua è fredda. Da sempre, non solo quest'anno, nessuno si addormenta dopo la terza canzone. Era una piccola cosa evitabile".

Sembra che ora la Regione Liguria. stia valutando la possibilità di mandare in onda uno spot totalmente differente. Intanto, secondo il pubblico, la prima serata del Festival è stato dominata dalla performance di Achille Lauro e quella di Fedez e Francesca Michielin.