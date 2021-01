Sanremo 2021, Amadeus: 'La nave da crociera idea concreta e voglio la stampa'

L'ipotesi della nave da crociera per il pubblico di Sanremo 2021 aveva suscitato molte polemiche ma stando alle parole di Amadeus potrebbe presto diventare realtà.

"Si tratta di un'idea che sta diventando concreta, nel senso che ci stiamo seriamente e realmente lavorando. L'idea è quella di creare quella che si chiama una 'bolla'. Cioè permettere al pubblico di Sanremo, quantomeno alle 500 persone in platea, che dovranno essere sempre le stesse, di poter assistere, di poter essere presenti al Teatro Ariston".

Ha rivelato Amadeus a RTL 102.5, che poi ha aggiunto: "Per far questo perché questo accada, queste persone devono essere messe in protezione: essere sempre le stesse, non avere contatti con nessuno, poi magari tra queste persone ci saranno persone che già hanno ricevuto il vaccino. Magari fosse. Ma in ogni caso, al di là dei tamponi che dovranno essere praticamente quotidiani, dovranno essere presi, portati sulla nave, dove trascorreranno una bellissima settimana di vacanza, e poi la sera li porteremo all'Ariston. I pulmini saranno da massimo 20 persone, così se ci fosse un problema, si potranno isolare i contatti. Insomma, c'è tutto un protocollo. Non è una cosa facile da attuare ma si può fare".

Sulla stampa ha poi detto: "Io voglio i giornalisti a Sanremo, in sala stampa. Potremmo fare un collegamento ma è freddo. I collegamenti no, dobbiamo essere tutti in presenza".

Questa polemica si aggiunge a quella del cachet di Ibra, che secondo molti sarebbe esagerato. Intanto sono state confermate le date per Sanremo 2021.