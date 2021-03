Sanremo 2021, Amadeus: 'Lo dedico a chi ci ha lavorato'

Questa sera prende il via la 71esima edizione del Festival di Sanremo. Inutile negarlo, sarà un'edizione molto diversa rispetto alle precedenti che sarà tra l'altro orfana del pubblico. Amadeus però ce l'ha messa tutta e spera che i telespettatori possano godersi uno show godersi uno show travolgente e divertente.

Il conduttore nel corso della consueta conferenza stampa per il Festival ha aggiunto che lo spettacolo sarà dedicato soprattutto a tutti quelli che ci hanno lavorato duramente ed instancabilmente per tutti questi mesi senza mai perdersi d'animo.

"Ho sempre detto che vorrei che questo fosse il festival della rinascita, delle attività che riaprono, ma la mia dedica va a tutti coloro che hanno lavorato per far sì che questa sera si vada in onda, anche quando non sapevamo se si sarebbe fatto. Hanno fatto un lavoro straordinario. Ora spetta a noi far sì che venga valorizzato al meglio".

Quanto alla mobilitazione dei lavoratori dello spettacolo dal vivo, che stanno vivendo un momento di grande difficoltà, Amadeus dice: "Ci teniamo aggiornati, siamo disponibili ad eventuali appelli o a ospitare qualcuno. Non c'è un momento specifico ma siamo in costante contatto per capire se ci sono opportunità di fare qualcosa".

Amadeus ha sempre detto che un mancato Sanremo sarebbe potuto essere un grande danno per la musica, e dunque nonostante le molte difficoltà ha deciso di essere il direttore artistico di questa edizione ricca di polemiche.

