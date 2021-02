Sanremo 2021, Amadeus: 'Non farlo sarebbe stato un danno per la musica'

A pochi giorni dall'inizio del Festival, Amadeus si è raccontato in una lunga intervista, rivelando che quest'anno Sanremo si svolgerà in un'atmosfera surreale senza il caos che ha caratterizzato la kermesse canora nelle edizioni precedenti.

"Non farlo sarebbe stato un danno per la musica, per la discografia, per i musicisti. Avrebbe avuto ripercussioni anche a livello psicologico, morale. Avremmo perso un patrimonio che appartiene a tutti. Vedere la platea vuota ci farà commuovere".

Il conduttore ha aggiunto che sperava di poter presentare un'edizione tradizionale ma purtroppo la pandemia influenza ancora troppo fortemente le nostre vite: "Pensavo che oggi saremmo stati fuori dalla pandemia, poi i mesi passavano e a un certo punto ho visto che tutto è precipitato e in brevissimo tempo. Dopo aver visto i 300 operai che stavano ultimando il palco. Ho avuto un colpo al cuore. Mi sono detto che quelle persone avevano lavorato instancabilmente tutti i giorni per realizzare qualcosa di bello. Lì ho detto: si deve andare avanti in base a quello che possiamo fare, ma lo facciamo al meglio. Sarà un Sanremo diverso dall'anno scorso per il fatto di non avere il pubblico, ma sul palco lo spirito sarà lo stesso dell'anno scorso. Con Fiorello il 70 per cento di quello che facciamo è improvvisato, è il gioco che c'è tra di noi, e lui ci fa ridere sempre".

Il conduttore è poi ritornato sulla polemica che ha travolto sua moglie e Barbara Palombelli: "Barbara Palombelli? Non mi sarei mai immaginato la polemica. Le cose sono due, o, come dice Fiorello, attiro polemiche. O a Sanremo tutto diventa polemica. Siamo in un paese in cui non ci stupiamo delle amanti, ma delle mogli. E va bene così. Quando lo sponsor mi ha detto i tre nomi mi ha fatto piacere".

Tra l'altro è stata confermata l'assenza di Naomi Campbell al Festival di Sanremo.