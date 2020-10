Sanremo 2021, Amadeus è già pronto: 'Ho la testa piena di canzoni'

Nonostante i tempi difficili, la colossale macchina del Festival di Sanremo<&strong> continua ad andare avanti e, Amadeus intervistato da TV Sorrisi e Canzoni ha raccontato come stanno procedendo i lavori della kermesse musicale che ogni anno appassiona il pubblico del Bel paese.

"Nelle ultime due settimane ho vissuto praticamente con le cuffiette sempre nelle orecchie. Pensi che quest'anno sono arrivate 961 proposte dai giovani. Un record. Le ho ascoltate e riascoltate tutte con attenzione. Poi ne ho dovute scegliere 60. E ora c’è la seconda fase nella quale arriveremo a 20".

I giovani verranno ulteriormente scremati dal programma AmaSanremo in cui Morgan sarà uno dei giudici: "È un esperimento che ho voluto per valorizzare i giovani. Il Festival di Sanremo deve guardare al presente e al futuro, deve investire su di loro. Perché i giovani di oggi saranno i Big di domani. Accanto a me ci sarà Riccardo Rossi, compagno di viaggio per tutte e cinque le puntate, e una giuria di quattro esperti musicali. E poi ogni settimana c’è un ospite musicale: si parte con Arisa".

Amadeus nel frattempo si sta dedicando anche all'ascolto dei pezzi dei Big e assicura che ci saranno grandi sorprese. Su questo Sanremo aleggia però l'ombra di un possibile rinvio a causa del Covid, e in merito il conduttore ha detto: "Noi stiamo lavorando come se non ci fosse il problema Covid, per offrire al pubblico una trasmissione che sia un evento. Perché Sanremo è un evento. Il Festival non si può fare con un teatro Ariston vuoto. La Rai deve organizzarsi per ospitare le persone in teatro, seguendo certamente un protocollo di sicurezza, effettuare tamponi, riorganizzare le zone dell’Ariston, come pure la sala stampa. Non possiamo pensare a un Festival sottotono, dobbiamo lavorare tutti perché lo spettacolo di marzo sia degno di un Sanremo della rinascita".