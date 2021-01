Sanremo 2021, Amadeus pronto a lasciare: ecco cosa sta succedendo

Amadeus sarebbe pronto a rimettere il suo mandato da direttore artistico di Sanremo 2021. La notizia, che ha del clamoroso, è stata riportata dall'AdnKronos che cita fonti interne alla squadra della kermesse. A scatenare l'ira del conduttore le frasi di Dario Franceschini.

Il Ministro per i Beni Culturali, infatti, ha stoppato l'idea di fare Sanremo 2021 con dei figuranti tra il pubblico: "il Teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro Roberto Speranza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile".

Una vera e propria doccia gelata per la produzione Rai, che aveva già dato il via alle operazioni di scouting per i figuranti.

La precisazione di Franceschini è risultata doverosa dopo che vari operatori dello spettacolo avevano espresso il loro malcontento per questa presunta deroga concessa al Festival di Sanremo. I teatri infatti sono chiusi da oltre un anno ed il settore è in ginocchio, ecco perchè alcuni attori e registi avevano affermato che "se si fa Sanremo col pubblico allora teatri aperti".

Anche il Codacons aveva dato il via ad una protesta ed ha accolto favorevolmente il chiarimento di Franceschini.

Dopo le polemiche sulla presenza di Zlatan Ibrahimovic, quindi, un'altra nube si addensa su Sanremo 2021.