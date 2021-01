Sanremo 2021, Amadeus rassicura: 'Il Festival ci sarà, diverso ma bellissimo'

Dopo gli ultimi giorni piuttosto complicati, Amadeus e Fiorello intervenuti come ospiti a Che tempo che fa tentano di rasserenare gli animi e assicurano che nonostante le molte difficoltà il Festival di Sanremo 2021 ci sarà.

"Dobbiamo fare questo Sanremo con lo stesso spirito dell’anno scorso. Stiamo mettendo in piedi uno spettacolo molto bello. Sarà un Sanremo storicamente diverso ma regaleremo al pubblico 5 giorni bellissimi".

A questo punto interviene il comico siciliano scherzando sugli orari della kermesse canora: "Quest’anno ha aumentato il numero dei cantanti, più i giovani. Lui mira a fare un Festival continuato altro che due di notte". E sulla questione del pubblico Fiorello chiama ironicamente in ballo Maria De Filippi chiedendole di prestarle il pubblico di C'è posta per te: "Ricordiamo questa cosa importante, me l’ha detta Amadeus: l’Ariston in quelle cinque serate non è più un teatro ma uno studio televisivo. Da pubblico pagante a pubblico pagato è un attimo. Sarà quello: avremo il pubblico di C’è posta per te, gli stessi".

É delle ultime ore la voce secondo cui la stessa Rai starebbe cercando dei figuranti, che dovranno essere necessariamente conviventi e dovranno risultare negativi ad un tampone.

Nel corso del collegamento a Che tempo che fa, Fiorello poi aggiunge: "Il 2021 sarà la fine della mia carriera, sarà un disastro totale perché questo uomo, Amedeo Sebastiani, mi porterà alla rovina. È un pazzo. Mi chiama la mattina e mi dice ‘Ho avuto un’idea bellissima, prendiamo il pubblico e lo mettiamo in una nave’, un altro giorno voleva metterlo in una serra. Stamattina mi ha chiamato e mi ha detto un’altra cosa, ‘Pensa se due giorni prima di partire per Sanremo io mi ammalo e Sanremo lo conduci tu".

Insomma nonostante le molte difficoltà, una cosa è certa: questo Sanremo ci farà ridere molto. Intanto sembra che Matilda De Angelis sarà tra le presentatrici.