Sanremo 2021, Amadeus sbotta: 'O lavoriamo per farlo al meglio, o tutto slitta al 2022'

Questi sono giorni molto intensi per Sanremo 2021. Sembrava ormai quasi certo che il Festival della Canzone Italiana si sarebbe svolto con la presenza del pubblico ma, il Prefetto ha cambiato tutte le carte in tavola, spiazzando i vertici Rai e soprattutto Amadeus, che non ci sta a presentare un'edizione così tanto stravolta.

In un'intervista al Corriere della Sera il conduttore ha infatti detto: "O siamo compatti e lavoriamo per farlo al meglio, oppure ci rivediamo nel 2022. Se lo posticipi a maggio non è Sanremo, ma il Festivalbar. E poi chi ci dice che a maggio avremo lasciato le mascherine e potremo abbracciarci tranquillamente? Se così fosse firmerei subito, ma a maggio probabilmente saremo più o meno nella stessa situazione. Quindi spostarlo per trovarsi con gli stessi problemi non avrebbe senso".

Amadeus boccia poi anche l'ipotesi di costruire un evento esclusivamente televisivo, in quanto ciò significherebbe non rispettare il Festival di Sanremo: "Il Festival blindato non serve a niente, non è uno spettacolo televisivo, passerebbe alla storia per il Sanremo del Covid, per il Sanremo della desolazione. Intorno al Festival da 70 anni a oggi è sempre stato costruito uno spettacolo".

Il noto conduttore ha poi aggiunto: "Non vorrei che sembrasse che mi sono intestardito a fare Sanremo a tutti i costi. Lo devo volere la Rai, la discografia e la città di Sanremo. Lo dobbiamo volere tutti fortemente".

In attesa di scoprire come si evolveranno le cose, date uno sguardo alla lista dei cantanti in gara.