Sanremo 2021, Amadeus sgancia la bomba: ci sarà Naomi Campbell!

Inizia a prendere forma la nuova edizione di Sanremo, che prenderà il via il prossimo 2 Marzo. Alla lista degli ospiti, a cui si è aggiunta anche Matilda De Angelis di recente, infatti, si aggrega una delle top model più iconiche di sempre: Naomi Campbell.

L'annuncio è stato dato dallo stesso direttore artistico Amadeus, il quale ha svelato che Naomi Campbell aprirà la 71esima edizione del Festival.

Nel corso di un'intervista a La Stampa, Amadeus ha spiegato la "donna che aprirà il Festival di Sanremo numero 71 è Naomi Campbell. Questa estate ho visto un servizio in tv su di lei e su quello che rappresenta al di là della moda. Lei sarà certamente la co-conduttrice della prima serata perché amo il racconto delle loro esperienze".

Confermato anche il format dello scorso anno: complessivamente al fianco di Amadeus si alterneranno dieci co-presentatrici: "alcune per una sera, altre per tutta la settimana e si rappresenteranno come preferiscono".

Riguardo Naomi, il conduttore ha affermato che "potrà raccontare ciò che il pubblico non sa e le appartiene. La sua amicizia con Nelson Mandela, le sue battaglie per i diritti civili contro il razzismo. Vedrete, sarà magnifica".

Nel frattempo, mentre il puzzle si sta lentamente componendo, la Rai è alla ricerca di figuranti per Sanremo 2021 dal momento che il pubblico non sarà presente in sala.