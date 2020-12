Sanremo 2021: Anna Tatangelo ed Elodie verso la conduzione con Amadeus?

Dopo aver rivelato la lista dei campioni in gara, Amadeus si prepara a scegliere le vallette che lo accompagneranno in questa particolarissima edizione di Sanremo 2021. In molti pensano che le prescelte saranno Anna Tatangelo ed Elodie, due cantanti che abbiamo visto spesso sul palco dell'Ariston nel corso degli ultimi anni.

Insomma, come già era accaduto nelle edizioni precedenti con Emma ed Arisa, saranno scelte due donne che conoscono perfettamente le dinamiche del mondo della musica che, oltre alla semplice bella presenza avranno sicuramente qualcosa in più da offrire al Festival della Canzone Italiana.

Quello di Anna Tatangelo è sicuramente un nome molto caldo, l'ex di Gigi D'Alessio è infatti apparsa al fianco di Michelle Hunziker a All Together Now, il game show musicale di Canale 5 che ha ottenuto uno straordinario successo. Elodie invece è una delle voci più gettonate alla radio grazie al singolo Parli Parli realizzato in collaborazione con Carl Brave.

Sono ancora molti i dubbi che riguardano questa edizione del Festival di Sanremo. La pandemia di Covid-19 di certo costringerà la produzione ad apportare varie modifiche al solito format. Come già accaduto dopo l'infelice siparietto con Bugo, l'ex cantate dei Bluvertigo ha creato scompiglio anche a Sanremo Giovani. Morgan è stato infatti espulso dalla giuria, facendo infuriare Amadeus con i suoi comportamenti inaccettabili e scorretti.