Sanremo 2021, annunciato un altro ospite: ecco chi sarà

Dopo aver confermato le date di Sanremo 2021, la produzione artistica sta lavorando sugli ospiti che andranno a comporre la kermesse musicale in onda dal 2 al 6 Marzo 2021 su Rai 1. La direzione del Festival, dopo aver confermato Zlatan Ibrahimovic ed Achille Lauro, si sarebbe assicurato un altro ospite.

Si tratta di Can Yaman, l'attore turco che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe al centro di una love story con Diletta Leotta, dopo il successo ottenuto da Daydreamer - Le Ali Del Sogno.

L'indiscrezione è stata riportata dall'ADNKronos, che avrebbe ottenuto l'informazione da un insider di Sanremo. Al momento da parte di Amadeus non sono arrivate conferme di alcun tipo, e resta da capire anche a quale serata dovrebbe prendere parte.

In passato si era anche parlato della possibile presenza di Diletta Leotta nuovamente sul palco dell'Ariston, dopo l'esperienza (non apprezzata da tutti) dello scorso anno, e chissà che l'arrivo del suo nuovo fidanzato non possa servire per convincere nuovamente la showgirl a tornare su Rai 1.

Nonostante la conferma delle date, però, sono ancora tante le incognite che ricolano intorno a Sanremo 2021: la più grande riguarda la presenza del pubblico, ma resta anche da capire come verrà gestita la stampa, che da sempre è una componente fondamentale.