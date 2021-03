Sanremo 2021 parte senza botto: 11,2 milioni di spettatori e 46,4% di share

Parte senza botto la 71esima edizione di Sanremo 2021. Auditel ha infatti diffuso da poco i dati relativi agli ascolti della prima serata del Festival della Canzone Italiana, che è stata vista da 11,176 milioni di spettatori, con uno share pari al 46,4%.

La seconda parte della prima serata di Sanremo 2021 è stata vista da 4,21 milioni di spettatori con uno share del 47,8%.

Per fare un raffronto, la prima parte del Festival era stata vista da 12,480 milioni di spettatori con uno share del 51,2%, mentre la seconda si era fermata a 5,697 milioni di spettatori con uno share del 56,2%.

Ascolti in calo quindi per il Festival, ed i motivi sicuramente saranno discussi nella conferenza stampa che questa mattina si terrà al Teatro Ariston.

La prima classifica di Sanremo 2021, frutto delle votazioni della giuria demoscopica, vede Annalisa condurre con "Dieci", seguita da "Glicine" di Noemi e "Parlami" di Fasma, mentre "Chiamami per Nome" di Francesca Michielin e Fedez è al quarto posto. Ultimo posto momentaneo per Aiello con "Ora". Questa sera saranno eseguite le altre 13 canzoni, ma c'è il dubbio legato ad Irama che ieri sera ha dovuto lasciare il posto a Noemi a seguito della positività al Coronavirus di un membro del suo staff. Oggi sono attesi gli esiti degli altri tamponi molecolari: nel caso in cui il cantante dovesse risultare positivo, scatterebbe la squalifica automatica.