Sanremo 2021, chi vincerà? Ecco i pronostici dei Bookmaker!

La prima e attesissima serata di Sanremo 2021 è stata archiviata. Un inizio piuttosto piatto dal punto di vista dello spettacolo che ha messo per al centro di tutto, solo ed esclusivamente la musica.

Se la classifica di questa prima puntata ci consegna un' Annalisa in tesa, vediamo quali sono le previsioni dei bookmakers sul vincitore della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Sembra che per ora i favoriti siano gli ootusider Colapesce e Dimartino, che con il loro brano dai sound anni '80 viene dato a 5,50.

Il duo siciliano si piazza davanti al rapper torinese Willie Peyote, dato a 7,50. Stessa quota che i bookmakers danno anche alle ex star di X Factor Fedez e Francesca Michielin e i Maneskin. Il vincitore di Sanremo 2018 Ermal Meta viene invece dato solo a 12, e lo stesso vale per il giovane Fulminacci, Max Gazzè e per La Rappresentante di Lista. La meno quotata per il momento è Orietta Berti, la cui vittoria viene data addirittura a 55, proprio come il suo 55esimo anno di carriera.

Per il premio della critica, favoriti ancora una volta Colapesce e Dimartino che però stavolta devono fare i conti con Max Gazzè.

Come già ampiamente preventivato, Ibra è stato il protagonista indiscusso di questa prima serata.