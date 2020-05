Sanremo 2021, clamorosa indiscrezione: Amadeus vuole Maria De Filippi

Dopo aver praticamente ottenuto il si da Fiorello per Sanremo 2021, Amadeus sta già cercando di comporre il puzzle della sua seconda edizione del Festival, in attesa dell'ufficialità. Secondo quanto riferito oggi da alcuni giornali, il direttore artistico della kermesse punterebbe al colpo grosso.

Amadeus, infatti, vorrebbe portare sul palco dell'Ariston, al suo fianco, Maria De Filippi. A lanciare l'indiscrezione è Riccardo Signoretti sul nuovo numero del settimanale Nuovo, secondo cui "avere la signora di Mediaset a Sanremo, così come era accaduto per Bonolis per l’ultima serata e per Conti per l’intera manifestazione, è la sua missione segreta. Un vero colpaccio".

Su Fiorello la parola fine non è stata ancora detta. Rosario non ha mai nascosto le intenzioni di rinunciare al bis, ma di recente si è ammorbidito e tutto lascia presagire che alla fine cederà alle lusinghe del vecchio amico.

Il corteggiamento tra i due è già partito e, secondo il settimanale, la moglie di Amadeus Giovanna Civitillo avrebbe già fatto da testimone ad alcune telefonate molto divertente tra i due.

Maria De Filippi, seppur indirettamente, è stata tra le protagoniste della kermesse, con l'imitazione di Fiorello durante la seconda puntata. Lo showman l'anno prossimo potrebbe trovarsela al fianco. Non arrivano invece conferme su Jovanotti.