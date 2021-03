Sanremo 2021, la classifica parziale dopo la prima serata: guida Annalisa

Si è conclusa la prima serata di Sanremo 2021, nel corso del quale abbiamo avuto modo di ascoltare i primi 13 campioni, e 4 giovani su 8. Al termine delle esibizioni, Fiorello ed Amadeus hanno svelato la classifica parziale.

Di seguito l’attuale graduatoria, frutto delle votazioni della giuria demoscopica:

Annalisa - Dieci

Noemi - Glicine

Fasma- Parlami

Francesca Michielin e Fedez - Chiamami per nome

Francesco Renga - Quando trovo te

Arisa - Potevi fare di più

Maneskin - Zitti e buoni

Max Gazzè - Il Farmacista

Colapesce Dimartino - Musica Leggerissima

Coma_Cose - Fiamme negli occhi

Madame - Voce

Ghemon - Momento Perfetto

Aiello - Ora

Ricordiamo che nel corso della seconda serata di esibiranno gli altri 13 campioni, ma c’è il dubbio legato ad Irama. Il cantante infatti è stato costretto a lasciare il posto a Noemi a seguito della positività al Coronavirus di una persona del suo team. Non è chiaro se nel corso della seconda serata riuscirà ad esibirsi o meno, e non è nemmeno da escludere l’ipotesi che porta alla squalifica automatica. Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

Al termine della seconda puntata sarà diffusa un’altra classifica, anch’essa frutto delle votazioni della giuria demoscopica.

Per quanto riguarda i giovani, invece, si sono qualificati alla quarta puntata Folcast e Gaudiano, mentre Avincola ed Elena Faggi sono stati squalificati.