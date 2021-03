Sanremo 2021, la classifica generale dopo le prime due puntate

Dopo la classifica generale annunciata ieri sera dopo la prima serata di Sanremo 2021, Amadeus e Fiorello hanno svelato la graduatoria generale dopo le prime due puntate della kermesse musicale in corso al Teatro Ariston.

Di seguito la classifica che, ricordiamolo, è frutto esclusivamente delle votazioni della giuria demoscopica, composta da 300 persone:

Ermal Meta - Un Milione di cose da dirti

Annalisa - Dieci

Irama - La Genesi del tuo cuore

Malika Ayane - Ti piaci così

Noemi - Glicine

Fasma - Parlami

Francesca Michielin & Fedez - Chiamami per nome

Lo Stato Sociale - Combat Pop

Willie Peyote - Mai dire mai (la locura)

Francesco Renga - Quando trovo te

Arisa - Potevi fare di più

Gaya - Cuore amaro

Fulminacci - Santa Marinella

La Rappresentante di Lista - Amare

Maneskin - Zitti e buoni

Max Gazzè - Il farmacista

Colapesce Dimartino - Musica leggerissima

Coma_Cose - Fiamme negli occhi

Extraliscio festa Davide Toffolo - Bianca Luce Nera

Madame - Voce

Gio Evan - Arnica

Orietta Berti - Quando ti sei innamorato

Random - Torno da te

Bugo - E invece si

Ghemon - Momento perfetto

Aiello - Ora

Ovviamente, come avvenuto anche lo scorso anno, si tratta di una classifica provvisoria, che tiene conto solo delle votazioni della giuria. Già a partire dalla terza puntata entreranno in gioco la sala stampa ed il telefoto, ecco perchè quella attuale è puramente indicativa e potrebbe anche non influire sul risultato finale del Festival.

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine nelle scorse ore, la direzione artistica ha deciso di tenere in gara Irama, che però non si è esibito in quanto in quarantena dal momento che un componente del suo staff è risultato positivo al Coronavirus. Anche nel corso della puntata dedicata alle cover Irama non salirà sul palco, ma sarà mandato in onda il filmato registrato durante le prove generali.