Sanremo 2021, il Codacons ancora una volta contro Fedez: 'Televoto truccato'

Ormai sembra che il Codacons abbia proprio preso di mira Fedez e Chiara Ferragni, e così l'associazione per i diritti dei consumatori ha annunciato di voler indagare su quanto accaduto nelle scorse ore al Festival di Sanremo.

Secondo molti utenti del web infatti, la Ferragni avrebbe commesso una violazione invitando i suoi follower a votare per Francesca Michielin e Fedez nel corso delle battute finali della kermesse canora. Stando a quanto riportato dal Codacons, l'influencer avrebbe sfruttato impropriamente "un bacino di utenza di 23 milioni di follower per favorire un artista a discapito degli altri, e ciò potrebbe determinare una violazione sia del regolamento del festival che delle delibere Agcom ed in tal senso, in caso di votazioni anomale attraverso il televoto avvieremo le dovute azioni legale per annullare la classifica finale di Sanremo 2021".

Dal canto suo, Fedez sembra non essere minimamente preoccupato da questa indagine. Il rapper ha infatti detto sui social: "Mi hanno sempre insegnato che in una famiglia c’è sostegno reciproco. Il fatto che mia moglie sia Chiara Ferragni mi porta a dire grazie, mi reputo un uomo fortunato. Al netto di questo, però, stiamo parlando di un brano che è stato primo in classifica ovunque, ben prima che intervenisse mia moglie, e sarebbe disonesto intellettualmente non sottolinearlo. Cosa potevate aspettarvi da mia moglie? È mia moglie e supporta suo marito".

Vi ricordiamo che la 71esima edizione del Festival di Sanremo è stato vinto dai Maneskin, mentre Amadeus ha annunciato di non aver intenzione di ritornare all'Ariston per la terza volta di fila.