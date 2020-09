Sanremo 2021, Coletta rassicura tutti: 'faremo il Festival'

Dopo le dichiarazioni di Amadeus su Sanremo 2021, che avevano chiuso le porte ad un'edizione senza pubblico del Festival della Canzone Italiana, sono arrivate le rassicurazioni del direttore di Rai 1, Stefano Coletta, il quale ha voluto fugare ogni dubbio.

Coletta, pur riconoscendo che "la dichiarazione di Amadeus ha creato grande panico", ha affermato che "Sanremo ci sarà".

Le dichiarazioni sono arrivate in un contesto "ufficiale", ovvero durante la conferenza stampa in cui la Televisione di Stato ha presentato la nuova stagione di Porta a Porta, che prenderà il via stasera condotto ovviamente da Bruno Vespa.

"Amadeus ha dato una risposta a Dogliani sulla nostra scelta di fare il Festival dal 2 al 6 marzo, proprio per dare la possibilità di vedere Sanremo in versione standard. Non c’è stagione di Rai 1 senza Sanremo. E’ chiaro che ci adatteremo alle condizioni e agli accadimenti di quel momento, ma Sanremo ci sarà" ha precisato Coletta, a cui ha fatto eco anche Giancarlo Leone (numero uno dell'APA), il quale ha accolto favorevolmente le dichiarazioni del direttore di Rai 1: "ha fatto bene a ribadire che Sanremo ci sarà ad ogni costo nel mese di marzo. La manifestazione rappresenta l’evento più atteso da oltre il 50% del pubblico tv ed un volano fondamentale per l’industria musicale anche con un teatro Ariston rivisitato".