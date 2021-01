Sanremo 2021, confermate le date: ecco quando andrà in onda

Sanremo 2021 si terrà dal 2 al 6 Marzo 2021. E' quanto apprende l'ADNKronos, citando alcune fonti vicine alla produzione del Festival della Canzone Italiana. Allo stato attuale, quindi, non è previsto un ulteriore slittamento, sebbene non venga escluso.

L'agenzia di stampa riferisce che "l'ipotesi di un ulteriore slittamento del festival è valutabile solo ad un mese circa dalla manifestazione, se i numeri dei contagi si rivelassero ad altissimo rischio".

Insomma, almeno al momento dall'Ariston fanno sapere di non essere intenzionati a spostare ulteriormente il Festival, che solitamente si tiene nel mese di Febbraio ma quest'anno andrà in scena a Marzo a causa della pandemia di Covid-19. Amadeus ha più volte sottolineato come Sanremo 2020 sia stato l'ultimo momento di lucidità e normalità prima del terribile anno che l'Italia ed il mondo hanno vissuto: solo pochi giorni dopo la kermesse musicale infatti si scoprirono i primi focolai di Coronavirus a Codogno e nella Lombardia e Veneto, ed a Marzo il paese entrò in lockdown.

La paura di tenere un Sanremo 2021 senza pubblico è tanta, ma il direttore artistico ha più volte allontanato l'ipotesi e la produzione sta lavorando a tutte le ipotesi per tenere un Festival quanto più "normale possibile".

Nel frattempo sono già iniziate le polemiche intorno al cachet di Zlatan Ibrahimovic, che sarà presente tutte le sere. Secondo quanto riferito, Amadeus avrebbe contattato anche Miriam Leone.