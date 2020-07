Sanremo 2021, confermati Amadeus e Fiorello: tutte le novità

É arrivata in mattinata l'ufficialità: Sanremo 2021 sarà affidato nuovamente alla conduzione di Amadeus e Fiorello. Il duo dunque ritorna alla guida della più nota kermesse musicale italiana dopo il successo dello scorso anno.

A rivelarlo è stato il direttore di Rai 1 Stefano Coletta alla presentazione dei nuovi palinsesti della rete, il quale ha detto: "Sanremo 2021 sarà di nuovo affidato al direttore artistico Amadeus, persona misurata, garbata, ma anche grande intrattenitore, che ha fatto un gran lavoro di selezione delle canzoni. Insieme a lui ci sarà il grande Fiorello. Sarà un festival che riaprirà la nostra normalità".

Il Festival di Sanremo prenderà il via in ritardo, non andrà più in onda a Febbraio ma, inizierà il 2 Marzo e si concluderà il 6 Marzo. Il fiore all'occhiello della programmazione Rai dunque sembra che non verrà intaccato dal difficile momento dovuto alla pandemia di Coronavirus, e vedrà il timone la stessa squadra che ha raggiunto ascolti eccezionali lo scorso anno.

Nei mesi scorsi si pensava che anche Jovanotti avrebbe preso parte a Sanremo 2021, non vi sono però ancora conferme a riguardo. Potrebbe di certo andare a sostituire Tiziano Ferro in veste di cantante super ospite. La proposta era stata avanzata da Amadeus durante una diretta Instagram. Vi terremo naturalmente informati nel caso in cui dovessero esserci altre novità.