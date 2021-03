Sanremo 2021, critiche per gli orari di chiusura delle puntate: chiude PrimaFestival?

La durata monstre delle puntate di Sanremo 2021 è stata oggetto di discussione nel corso della conferenza stampa tenuta questa mattina al Teatro Ariston, ed a quanto pare anche la direzione artistica sta valutando il da farsi, soprattutto dopo le critiche arrivate a seguito dell'orario in cui si è chiusa la puntata di ieri.

La serata dedicata alle cover infatti è terminata oltre le 2, in linea con lo scorso anno e con quanto affermato da Fiorello nella sua gag di apertura.

Per fare fronte a questo problema, Amadeus e Stefano Coletta stanno valutando tutte le opzioni: una di queste potrebbe essere la chiusura del PrimaFestival condotto da Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus. L'idea sarebbe quella di replicare il format di Ballando Con Le Stelle e partire direttamente dopo il TG1, per finire con una decina di minuti di anticipo rispetto ai tempi classici.

“Partire subito dopo il tg per accorciare è un’idea che si può prendere in considerazione" ha affermato Amadeus, a cui ha fatto eco anche Stefano Coletta, il quale ha confidato di averci pensato.

Lo stesso Coletta ha anche confidato che un'altra idea è quella di proporre una scaletta più stringente, ma ha aggiunto che un tempo "quando arrivava Sanremo c’era anche un’attesa del Dopofestival e la notte era data per certa. Non ho la certezza che una scaletta ridotta possa premiare la narrazione, secondo me il Festival ha sempre avuto la quota notturna. Non ho un’idea di una competizione secca che chiuda entro la mezzanotte, il dato di ieri dimostra anche che poi la fruizione c’è stata”.

Stasera si riparte: in testa nella classifica generale c'è Ermal Meta.