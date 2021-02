Sanremo 2021, c'è il primo positivo tra i big: ecco chi è e cosa sta succedendo

Primo positivo tra i big in gara a Sanremo 2021. La notizia è stata riportata da Il Secolo XIX, che ha anche esposto le misure di sicurezza scattate a seguito della positività.

l big positivo è Moreno Conficcioni degli Extraliscio, la band che prenderà parte al Festival di Sanremo del prossimo Marzo insieme a Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti.

Il cantante non è entrato nel Teatro Ariston ed è risultato positivo a seguito dei test di protocollo che vengono effettuati prima dell'ingresso. La direzione artistica ed organizzazione ha immediatamente messo in moto la procedura prevista in casi come questo e tutti gli Extraliscio sono stati messi in quarantena per dieci giorni.

Per loro non si parla di esclusione dal Festival, ovviamente, in quanto in caso di tampone negativo sarebbero perfettamente in grado di esibirsi. In caso contrario, però, scatterebbe automaticamente l'esclusione con conseguente non partecipazione.

Le Autorità Sanitarie Locali hanno anche immediatamente avviato il tracciamento dei contatti per scovare gli altri eventuali positivi.

Il protocollo del CTS per Sanremo 2021 prevede la totale assenza di pubblico, ingressi ed uscite divise e l'obbligo di indossare le mascherine fin quando non si entra in scena. L'edizione del Festival che ci apprestiamo a vedere sarà molto diversa da quelle classiche.