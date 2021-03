Sanremo 2021: Fedez e Francesca Michielin ancora favoriti alla vittoria finale

Si aggiornano i pronostici dei bookmaker su Sanremo 2021, dopo aver ascoltato tutte le 26 canzoni in gara. Alcune modifiche riflettono a pieno la classifica generale stilata dalla giuria demoscopica, ma non mancano le sorprese.

Il primo posto di Ermal Meta ha portato ad un crollo della quota, ma i bookmaker non cambiano i pronostici.

Gli strafavoriti restano infatti Francesca Michielin e Fedez, che con "Chiamami Per Nome" sono dati a 5,50 da Snai e 5,00 da Sisal Matchpoint. La vittoria di Ermal Meta invece, che è in gara con "Un milione di cose da dirti" viene pagata a 7,50 da Snai e 6 da Sisal Matchpoint: a pari merito con Annalisa e, nel caso di quest'ultima agenzia, con Irama.

Si sgonfia invece la candidatura di Noemi a vincitrice: la cantante infatti è scesa dal podio ed è entrata tra gli outsider insieme a Colapesce e Dimartino, Fasma, Malika Ayane e Willie Peyote.

Zero speranze, almeno per gli scommettitori, per Aiello, gli Extraliscio con Davide Toffolo, Ghemon, Random ed Orietta Berti, le cui possibilità di vittoria sono date a 100 da Sisal Matchpoint.

Sorprendentemente non sono dati tra i favoriti i Maneskin, nonostante i pareri positivi di molti: la band romana infatti è uscita dai radar delle agenzie di betting.

La terza puntata di Sanremo 2021 sarà dedicata ai duetti, ed andrà in onda stasera alle 20:45.