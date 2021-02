Sanremo 2021, Fedez scuse pubbliche a Francesca Michielin dopo lo spoiler del brano

Oltre alle molte polemiche dovute al protocollo anti-covid per Sanremo 2019, nei giorni scorsi si è temuto per l'esclusione di Fedez e Francesca Michielin dal Festival dopo lo spoiler diffuso sui social dal rapper.

Fortunatamente per i due, la squalifica è stata scongiurato in quanto era stato rivelato nel video postato su Instagram solo una minuscola parte del brano. Fedez ha però molto da farsi perdonare e così, ha deciso di rivolgere le sue pubbliche scuse alla collega per l'errore che ha commesso. La sua richiesta di perdono è stata accompagnata da un vistoso mazzo di fiori ma, come è possibile notare dalle immagini postate sui social, la faccia della Michielin appare poco convinta.

Dopo il caso suscitato dallo spoiler Fedez era letteralmente scomparso dai social, evidentemente preoccupato per quelle che sarebbero potute essere le conseguenze del suo gesto. Anche se solo in modo ironico, la cantante con cui farà coppia a Sanremo lo ha invitato a mettere da parte il telefono e in un commento ha scritto che quella sarebbe stata l'ultima foto postata prima della confisca dello smartphone.

Intanto è ormai chiaro a tutti che questo sarà un Sanremo molto diverso è che, come deciso dai vertici Rai in collaborazione con il CTS, all'Ariston non sarà presente il pubblico. Un duro colpo questo per Amadeus e tutta la sua squadra.