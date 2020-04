Sanremo 2021, Fiorello: Amadeus mi ha già chiamato tre volte

Dopo la quasi conferma di Amadeus per Sanremo 2021, arrivata ieri durante l'intervista tenuta da Mara Venier, non è tardato ad arrivare il commento di Fiorello. Lo showman, che è stato il protagonista assoluto di Sanremo 2020 insieme all'amico, ha svelato alcuni retroscena.

In un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale, Rosario ha affermato che "Amadeus è un pazzo. Mi ha già chiamato tre volte. Ho fatto tre voci diverse dicendo che ha sbagliato numero".

E' chiaro che il messaggio ha aperto le porte ad una serie di indiscrezioni sul possibile bis dei due anche il prossimo anno, auspicato non solo dai fan ma anche dagli stessi vertici della TV di Viale Mazzini.

Amadeus proprio ieri durante la puntata di Domenica In ha osservato come "Sanremo è stato l'ultimo momento di aggregazione per gli italiani prima del virus. ricordo quei giorni come un bagno di folla bellissimo, e dopo 15 giorni è finito tutto. Questo è quello che ci diciamo ogni volta che ci sentiamo io e Fiorello".

Non è però chiaro quando e se si terrà il prossimo Festival. Negli scorsi giorni il direttore del Teatro Ariston della città ligure non ha escluso un possibile rinvio per Sanremo 2021. E' chiaro che bisognerà valutare l'andamento della pandemia e la situazione in cui verserà il paese l'anno prossimo.